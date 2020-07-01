Отставка главы НБУ. Заместители Смолия пока остаются работать

Правление НБУ остается работать, несмотря на то, что глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке. Об этом говорится в релизе на сайте регулятора.

"Члены Правления Национального банка Украины уважают решение главы об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", - говорится в заявлении.

Правление НБУ призвало президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и "дать НБУ возможность выполнять функции, возложенные Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины".

Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - заявил Смолий. Вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на Нацбанк. "



17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия. Документ критикует действия Нацбанка последних лет в частности речь шла о недостаточной курсовой стабильности, “пирамиде ОВГЗ” и торможении роста экономики.

3 октября 2019 года спикер парламента Дмитрий Разумков снял с повестки дня заседания Верховной Рады проект постановления № 2082 о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ в 2014 -2019 годах. Дубинский тогда заявил, что решение было принято Офисом президента и Кабмином после консультаций с МВФ.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал сохранить независимость НБУ. Также на переговорах с МВФ представители Фонда подчеркивали важность независимости Нацбанка.

