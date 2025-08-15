Рожкова пішла з Національного банку, на її місце призначили Ніколайчука

Фото: НБУ

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова 15 серпня пішла з посади у зв'язку з закінченням семирічного строку повноважень. Замість неї призначили Сергія Ніколайчука, який раніше був заступником голови НБУ, повідомляється на сайті регулятора.

Рожкова обіймала посаду першої заступниці голови Національного банку з червня 2018 року, а до складу правління входила з січня 2016 року.

За цей час в НБУ змінилися чотири голови: Валерія Гонтарева, Яків Смолій, Кирило Шевченко та Андрій Пишний.

Разом з командою Рожкова брала участь в оздоровленні банківської системи 2015–2017 років, трансформації небанківського фінансового сектору, стратегічних проєктах з імплементації норм ЄС у регулюванні фінансового сектору України тощо.

Сергій Ніколайчук обіймав посаду заступника голови НБУ з липня 2021 року, куруючи блок "Монетарна стабільність". Тепер він також відповідатиме за роботу блоку "Фінансова стабільність".

З 2004 до 2019 року Ніколайчук пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики й економічного аналізу НБУ.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.