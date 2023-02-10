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Председатель правления Укргазбанка уволился с должности

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 20:18
Председатель правления Укргазбанка уволился с должности - Фото
Андрей Кравец (Фото: пресс-служба Укргазбанка)

Председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец уволился с должности по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Кравец написал заявление об увольнении в четверг, 9 февраля, и уже 10 февраля наблюдательный совет прекратил его полномочия.

Он возглавлял Укргазбанк с 2020 года, а до этого пять лет занимал должность первого заместителя председателя правления.

Новым исполняющим обязанности главы правления Укргазбанка с 13 февраля будет первый заместитель Кравца Родион Морозов.

Он работает в Укргазбанке с октября 2009 года.

В 2013-2016 годах являлся советником председателя правления, затем работал директором департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения, а с мая 2020 года входит в состав правления и работает заместителем председателя банка.

Андрій Водяний
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Укргазбанк Андрей Кравец
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