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Кабмин согласовал замену наблюдательного совета в Укргазбанке

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 09:25
Кабмин согласовал замену наблюдательного совета в Укргазбанке - Фото
Фото: Укргазбанк

Кабинет министров на заседании 27 января согласовал новых независимых членов наблюдательного совета государственного Укргазбанка. Их назначат на общем собрании акционеров банка на следующей неделе, 6 февраля, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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В состав наблюдательного совета войдут пятеро независимых членов, которых выбрали по результатам конкурсного отбора. Это:

Пер Андерс Фаст (Per Anders Fasth), гражданин Швеции. У него более 30 лет профессионального опыта в банках и других финансовых учреждениях, а также в консалтинге. Имеет более 20 лет опыта работы в должности независимого неисполнительного директора в банках Грузии, Швеции, Греции, Великобритании и других странах.

Санела Пашич (Sanela Pasic), гражданка Боснии и Герцеговины. У нее более 25 лет профессионального опыта, в том числе более 20 лет – в коммерческом банкинге. Обладает обширной экспертизой в управлении трансформациями, сопровождении проектов слияний и поглощений, проведении реструктуризаций и ребрендинга банков, а также участия в IPO.

Дариуш Гафка (Dariusz Gafka), гражданин Польши. Более 35 лет профессионального опыта в банковском секторе, лизинговых, автомобильных и консалтинговых компаниях в Польше, Германии и Украине. Имеет более 5 лет опыта работы в должности члена наблюдательного совета, в том числе более двух лет в должности председателя наблюдательного совета одного из крупнейших коммерческих банков с международными инвестициями в Польше. С 2007 по 2011 год работал в Украине как финансовый директор HomeCredit Bank.

Юрий Блащук, гражданин Украины. У него более 40 лет профессионального опыта в банковском секторе, а также в регуляторных органах. Опытный член наблюдательного совета с подтвержденной экспертизой в сфере корпоративного управления в частных и государственных коммерческих банках. С 2018 года – независимый член наблюдательного совета Укргазбанка, председатель Комитета по рискам.

Тарас Елейко, гражданин Украины. У него более 17 лет профессионального опыта в инвестиционно-банковской сфере и государственном секторе. Обладает экспертизой в подготовке к приватизации и продаже государственных предприятий и активов.

Из предыдущего состава останется только Юрий Блащук. Остальные члены, в частности Теймур Багиров, Шреник Давда, Славомир Коняс и Оксана Влочко, уйдут со своих должностей.

Представителями государства в нынешнем составе наблюдательного совета Укргазбанка являются Яна Бугримова и Марина Лазебная.

Андрій Водяний
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