Минфин начал отбор кандидатов в набсоветы государственных банков
Министерство финансов Украины объявило о начале конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета в три государственных банка с 11 октября: Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Отмечается, что количество независимых членов в составе наблюдательного совета государственного банка должно составляет шесть человек.
Среди требований к кандидатам – возможность уделять работе в совете не менее 50 рабочих дней в году и присутствовать на заседаниях совета, которые будут проводиться в Киеве, когда ситуация с безопасностью позволит провести такую встречу в Киеве.
Кроме того, претенденты должны обладать не менее чем двумя компетенциями и специальными знаниями, определенными матрицей профиля наблюдательного совета. Также требуется опыт работы на руководящих должностях в банковской или финансовой сфере не менее трех лет.
Раннее, Кабмин определил рекрутинговые компании для проведения отбора кандидатов в набсоветы госбанков:
для Ощадбанка – Ward Howell Ukraine
для ПриватБанка – Executive Search Ukraine
для Укрэксимбанка – Pedersen & Partners
Последний день приема документов определен 11 ноября 2022 года.
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