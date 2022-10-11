Минфин начал отбор кандидатов в набсоветы государственных банков

Министерство финансов Украины объявило о начале конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета в три государственных банка с 11 октября: Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Отмечается, что количество независимых членов в составе наблюдательного совета государственного банка должно составляет шесть человек.

Среди требований к кандидатам – возможность уделять работе в совете не менее 50 рабочих дней в году и присутствовать на заседаниях совета, которые будут проводиться в Киеве, когда ситуация с безопасностью позволит провести такую ​​встречу в Киеве.

Кроме того, претенденты должны обладать не менее чем двумя компетенциями и специальными знаниями, определенными матрицей профиля наблюдательного совета. Также требуется опыт работы на руководящих должностях в банковской или финансовой сфере не менее трех лет.

Раннее, Кабмин определил рекрутинговые компании для проведения отбора кандидатов в набсоветы госбанков:

для Ощадбанка – Ward Howell Ukraine

для ПриватБанка – Executive Search Ukraine

для Укрэксимбанка – Pedersen & Partners

Последний день приема документов определен 11 ноября 2022 года.

Наталія Фреїк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.