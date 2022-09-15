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Экс-министр соцполитики после увольнения получила место в набсовете Укргазбанка

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 13:55
Экс-министр соцполитики после увольнения получила место в набсовете Укргазбанка - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Укргазбанк сообщил о замене двоих членов наблюдательного совета от государства. Одним из них стала бывшая министр социальной политики Марина Лазебная, говорится в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (SMIDA).

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Лазебная была членом правительства с марта 2020 года по июль 2022 года, когда вместо нее назначили Оксану Жолнович.

Теперь она заменит Андрея Свистуна в наблюдательном совете Укргазбанка.

Также в наблюдательный совет банка вошла бывшая руководительница офиса реформ Министерства финансов Яна Бугримова, которая заменит Дениса Улютина.

Новые члены наблюдательного совета Укргазбанка вступят в должности после согласования их кандидатур Национальным банком и будут выполнять полномочия до завершения военного положения.

  • Укргазбанк – один из государственных банков, которые Украина до войны планировала выставить на приватизацию. Он даже успел подписать первое соглашение с Международной финансовой корпорацией о привлечении кредита с возможностью конвертации средств в уставный капитал банка.

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Андрій Водяний
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Укргазбанк Марина Лазебная
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