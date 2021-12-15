Приват, Укргаз, Ощад: глава НБУ рассказал о готовности госбанков к приватизации

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко считает, что уменьшение доли государственных банков до 25% до 2025 года вполне реалистичная задача, но зависит от уровня проблемных кредитов банков и их прозрачного корпоративного управления, сообщил он в интервью LIGA.net.

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По его словам, ни один инвестор не будет ничего покупать, если не понимает, как это учреждение управляется и каков у него реальный показатель по плохим кредитам.

"Существенное снижение доли NPL (уровня неработающих кредитов, – ред.) – это первое, что должно предшествовать приватизации", – сообщил он.

К примеру, чтобы начать приватизацию Приватбанка, нужно разделить его на bad-банк и good-банк, считает глава НБУ. Нацбанк сейчас обсуждает этот процесс с набсоветом и правлением банка.

Государственный Укргазбанк уже готов к началу приватизации, поскольку банк подписал первое соглашение с IFC о привлечении кредита с возможностью конвертации средств в уставный капитал банка.

Шевченко объяснил, что появление в акционерах такого международного института означает "знак качества", но это только первый шаг к приватизации. Ощадбанк пошел по тому же пути, сообщил Шевченко.

Глава НБУ считает, что 50% государства в банковской системе на рынке, как сейчас, – это очень серьезный фактор риска.

По информации Кирилла Шевченко, с 2014 года государство вложило в госбанки более 222 млрд грн (155 млрд — на ПриватБанк). К тому же докапитализация банков осуществлялась еще через ОВГЗ, и государство каждый год платит проценты по этим бумагам.

Государство получило дивидендов от своих банков за это время – 58 млрд грн (55 млрд приходятся на ПриватБанк).

"С точки зрения инвестора, эффективность таких вложений под очень большим сомнением. Государству нужно пытаться вернуть потраченные деньги путем приватизации, потому что через дивиденды не очень получается", — сообщил Кирилл Шевченко.

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До конца 2021 года ПриватБанк и Ощадбанк вместе с Министерством финансов утвердят шаги для полной или частичной приватизации банков до конца 2021 года в рамках меморандума с МВФ.

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Наталия Фреик

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