ПриватБанк и Ощадбанк будут готовиться к приватизации – меморандум с МВФ
Государственные ПриватБанк и Ощадбанк вместе с Министерством финансов утвердят шаги для полной или частичной приватизации банков до конца 2021 года. Об этом говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Стороны должны согласовать необходимые поправки к законодательству, которые понадобятся в процессе приватизации и для привлечения международных инвесторов.
Кроме того, до конца ноября 2021 года нужно принять поправки к законодательству, которые ужесточат критерии отбора представителей государства в набсоветы госбанков.
Планируется привлечения международного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году. Основные выводы советника будут опубликованы в июне 2022 года.
В меморандуме также указывается, что Украина должна ежеквартально контролировать выполнение планов по сокращению просроченных кредитов в госбанках, которые также будут по-прежнему подлежать ежегодной оценке в рамках процесса оценки НБУ.
В рамках сотрудничества с МВФ принципы реформирования банковского госсектора предполагают сокращение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.
Предполагается, что правительство примет дорожную карту для вывода Приватбанка и Ощадбанка на рынок полной или частичной приватизации до конца января 2022 года.
- В мае министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что в правительстве рассматривается вариант разделения ПриватБанка для его приватизации.
- В августе 2021 года Кабмин утвердил обновленную стратегию развития ПриватБанка до 2024 года, в которой перечислены три варианта его приватизации.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии