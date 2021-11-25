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ПриватБанк и Ощадбанк будут готовиться к приватизации – меморандум с МВФ

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 12:58
ПриватБанк и Ощадбанк будут готовиться к приватизации – меморандум с МВФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк вместе с Министерством финансов утвердят шаги для полной или частичной приватизации банков до конца 2021 года. Об этом говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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Стороны должны согласовать необходимые поправки к законодательству, которые понадобятся в процессе приватизации и для привлечения международных инвесторов.

Кроме того, до конца ноября 2021 года нужно принять поправки к законодательству, которые ужесточат критерии отбора представителей государства в набсоветы госбанков.

Планируется привлечения международного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году. Основные выводы советника будут опубликованы в июне 2022 года.

В меморандуме также указывается, что Украина должна ежеквартально контролировать выполнение планов по сокращению просроченных кредитов в госбанках, которые также будут по-прежнему подлежать ежегодной оценке в рамках процесса оценки НБУ.

В рамках сотрудничества с МВФ принципы реформирования банковского госсектора предполагают сокращение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.

Предполагается, что правительство примет дорожную карту для вывода Приватбанка и Ощадбанка на рынок полной или частичной приватизации до конца января 2022 года.

  • В мае министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что в правительстве рассматривается вариант разделения ПриватБанка для его приватизации. 
  • В августе 2021 года Кабмин утвердил обновленную стратегию развития ПриватБанка до 2024 года, в которой перечислены три варианта его приватизации.

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    Наталия Фреик
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    Ощадбанк приватизация ПриватБанк меморандум с МВФ
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