Новый линкор класса Trump может стать одним из самых дорогих военных судов в истории США

Фото: EPA / Samuel Corum

Первый из предложенных ВМС США линкоров класса Trump, названного в честь президента, может стоить до $22 млрд, что сделает его одним из самых дорогих военных судов США в истории. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на первоначальную оценку стоимости корабля от аналитика военно-морских сил Бюджетного управления Конгресса Эрика Лабса.

По его подсчетам, самая низкая возможная стоимость – $15,1 млрд. При этом Лабс отметил, что окончательная цена будет зависеть от еще не принятых решений по тоннажу, экипажу и вооружению.

По словам аналитика, слабые стороны промышленной базы судостроения США, включая недостаток квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочкой поставок, могут сделать конечную стоимость еще выше.

Средняя стоимость последующих кораблей после первого линкора может колебаться от $10 млрд до $15 млрд, в зависимости от различных факторов.

Bloomberg отметило, что линкор с управляемыми ракетами, как ожидается, будет вдвое больше любого крейсера или эсминца, построенного ВМС со времен Второй мировой войны, но примерно втрое меньше размера авианосца Gerald R. Ford, который сейчас является самым дорогим военным кораблем США. Его поставили в 2017 году по цене около $13 млрд.

Пока что "линкор класса Trump" остается лишь концепцией. В информационном бюллетене ВМС, опубликованном в декабре 2025 года, говорилось, что судно будет весить около 35 000 тонн и вмещать экипаж до 850 человек.

Последний линкор до этого в США построили в 1944 году.

