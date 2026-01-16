Новий лінкор класу Trump може стати одним із найдорожчих військових суден в історії США

Лінкор класу Trump поки що є лише концепцією

Перший із запропонованих ВМС США лінкорів класу Trump, названого на честь президента, може коштувати до $22 млрд, що зробить його одним із найдорожчих військових суден США в історії. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на початкову оцінку вартості корабля від аналітика військово-морських сил Бюджетного управління Конгресу Еріка Лабса.

За його підрахунками, найнижча можлива вартість – $15,1 млрд. Водночас Лабс зазначив, що остаточна ціна залежатиме від ще не ухвалених рішень щодо тоннажу, екіпажу та озброєння.

За словами аналітика, слабкі сторони промислової бази суднобудування США, включно з нестачею кваліфікованої робочої сили та проблемами з ланцюгом постачань, можуть зробити кінцеву вартість ще вищою.

Середня вартість наступних кораблів після першого лінкора може коливатися від $10 млрд до $15 млрд, залежно від різних факторів.

Bloomberg зазначило, що лінкор із керованими ракетами, як очікують, буде вдвічі більшим за будь-який крейсер чи есмінець, побудований ВМС із часів Другої світової війни, але приблизно втричі меншим за розмір авіаносця Gerald R. Ford, який зараз є найдорожчим військовим кораблем США. Його поставили у 2017 році за ціною близько $13 млрд.

Поки що "лінкор класу Trump" залишається лише концепцією. У інформаційному бюлетені ВМС, опублікованому у грудні 2025 року, йшлося, що судно важитиме близько 35 000 тонн і вміщуватиме екіпаж до 850 осіб.

Останній лінкор до цього у США побудували у 1944 році.

