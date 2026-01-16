Суд арестовал имущество в Белой Церкви, которое Ощадбанк продал с многомиллионной "скидкой"

Фото: Бюро экономической безопасности

В Киевской области разоблачили должностных лиц одного из государственных банков, из-за действий которых государство понесло более 20 млн грн убытков. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, должностные лица, ответственные за управление имуществом банка, продали залоговую недвижимость по значительно более низкой цене, чем она стоила на самом деле.

Продажа происходила через электронные торги, однако стоимость объекта была существенно занижена еще на этапе аукциона.

Речь идет о нежилых производственных помещениях, которые ранее были переданы банку в ипотеку и находились в его управлении.

Экспертиза установила, что реальная рыночная стоимость недвижимости превышает 41 млн грн. Фактически ее продали за 13 млн грн.

Чтобы предотвратить дальнейшее отчуждение имущества, по ходатайству БЭБ суд наложил арест на эту недвижимость.

БЭБ не указало названия банка и где находится имущество, о котором идет речь, но проиллюстрировало сообщение фото лота, который продавался на СЕТАМ в декабре 2024 года.

Тогда с молотка ушли два производственных корпуса, общей площадью 11 196 кв. м, расположенные на проспекте Независимости (бывшая ул. Леваневского), 85 в Белой Церкви. Имущество находилось в собственности Ощадбанка.

Из судебного реестра известно, что в 2025 году ООО "ПАЧ:Березовка" оспаривало результаты электронных торгов СЕТАМ, на которых продавались два производственных корпуса в Белой Церкви.

Истец утверждал, что победитель торгов не выполнил обязанностей в установленный срок, а Ощадбанк не сообщил СЕТАМ об этом нарушении. Поэтому СЕТАМ должен был бы переопределить победителя и признать им ООО "ПАЧ:Березовка" без повторных торгов.

Пока дело находилось в подготовительном производстве, 28 марта 2025 года Ощадбанк заключил договор купли-продажи этого объекта с третьим лицом – ООО "Фирма "А-Фактор Плюс". После заключения договора реализовать требования иска стало невозможным.