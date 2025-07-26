ТРЦ Гулливер перешел в собственность Ощадбанка и Укрэксимбанка

Фото: ТРЦ Гулливер

Государственные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк получили право собственности на торгово-развлекательный центр "Гулливер" в Киеве из-за долгов его владельца. Об этом сообщил в Facebook член наблюдательного совета Укрэксимбанка Александр Бевз.

"После лет борьбы государственные Ощадбанк и наш Укрэксимбанк получили право собственности на ТРЦ Гулливер в Киеве – как взыскание за долги его владельца", – сообщил он.

Бевз отметил, что операция была осуществлена благодаря работе команд банков, государственных органов и юридических советников.

Скриншот поста Александра Бевза

Владельцем "Гулливера" считается Виктор Полищук (он говорил, что здание ему не принадлежит, но дал личное поручительство по долгам компании-владельца на $207 млн). Ему также принадлежит сеть магазинов "Эльдорадо" и принадлежал банк "Михайловский", который обанкротился в 2016 году.

Открытый в 2013 году "Гулливер" строили за кредит от Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые совместно предоставили $441 млн с погашением в 2025 году. В 2020 году его реструктуризировали с продлением до 2044 года.