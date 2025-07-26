ТРЦ Гулливер перешел в собственность Ощадбанка и Укрэксимбанка
Государственные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк получили право собственности на торгово-развлекательный центр "Гулливер" в Киеве из-за долгов его владельца. Об этом сообщил в Facebook член наблюдательного совета Укрэксимбанка Александр Бевз.
"После лет борьбы государственные Ощадбанк и наш Укрэксимбанк получили право собственности на ТРЦ Гулливер в Киеве – как взыскание за долги его владельца", – сообщил он.
Бевз отметил, что операция была осуществлена благодаря работе команд банков, государственных органов и юридических советников.
Владельцем "Гулливера" считается Виктор Полищук (он говорил, что здание ему не принадлежит, но дал личное поручительство по долгам компании-владельца на $207 млн). Ему также принадлежит сеть магазинов "Эльдорадо" и принадлежал банк "Михайловский", который обанкротился в 2016 году.
Открытый в 2013 году "Гулливер" строили за кредит от Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые совместно предоставили $441 млн с погашением в 2025 году. В 2020 году его реструктуризировали с продлением до 2044 года.
- Имущество "Гулливера" общей площадью 151 805,3 кв. м оказалось под арестом в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности об уклонении руководством небоскреба от уплаты налогов на сумму почти 146 млн грн. Впоследствии "Гулливер" передали АРМА. Агентство запустило конкурс на отбор управляющего для "Гулливера", но он провалился.
- ООО "Три О" – девелопер и компания-управитель "Гулливера" – находится в предбанкротном состоянии.
- В марте АРМА отклонило всех претендентов на управление ТРЦ "Гулливер" из-за нарушения правил.
- Компания-владелец "Гулливера" – крупнейший проблемный заемщик Ощадбанка. У в марте банк начал процедуру взыскание киевского небоскреба.
Комментарии (0)