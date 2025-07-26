ТРЦ "Гулівер" перейшов у власність Ощадбанку та Укрексімбанку

Торговий центр у Києві перейшов у власність держбанків через борги

Фото: ТРЦ ''Гулівер''

Державні банки Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на торгово-розважальний центр "Гулівер" у Києві через борги його власника. Про це повідомив у Facebook член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз.

"Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ "Гулівер" у Києві – як стягнення за борги його власника", – повідомив він.

Бевз наголосив, що операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

Скриншот поста Олександра Бевза

Доповнено о 18:00. В Ощадбанку також офіційно підтвердили набуття власності.

"Консорціум Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%) набули право власності на торговельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом", – йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником ТОК Gulliver – своїх зобов'язань за кредитним договором.

Банки пропонують усім орендарям ТОК Gulliver звернутись до юридичного радника Ощадбанку Sayenko Kharenko для переоформлення договірних відносин та повідомляють про відсутність юридичних підстав для здійснення орендних платежів на користь попереднього власника.

Власником "Гулівера" вважається Віктор Поліщук (він казав, що будівля йому не належить, але дав особисту поруку за боргами компанії-власника на $207 млн). Йому також належить мережа магазинів "Ельдорадо" та належав банк "Михайлівський", що збанкрутував у 2016 році.

Відкритий у 2013 році "Гулівер" будували за кредит від Ощадбанку й Укрексімбанку, які спільно надали $441 млн з погашенням у 2025 році. У 2020 році його реструктуризували з продовженням до 2044 року.