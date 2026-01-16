Суд арештував майно у Білій Церкві, яке Ощадбанк продав з багатомільйонною "знижкою"

Фото: Бюро економічної безпеки

У Київській області викрили посадовців одного з державних банків, через дії яких держава зазнала понад 20 млн грн збитків. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, службові особи, відповідальні за управління майном банку, продали заставну нерухомість за значно нижчою ціною, ніж вона коштувала насправді.

Продаж відбувався через електронні торги, однак вартість об’єкта була суттєво занижена ще на етапі аукціону.

Йдеться про нежитлові виробничі приміщення, які раніше були передані банку в іпотеку та перебували в його управлінні.

Експертиза встановила, що реальна ринкова вартість нерухомості перевищує 41 млн грн. Фактично її продали за 13 млн грн.

Щоб запобігти подальшому відчуженню майна, за клопотанням БЕБ суд наклав арешт на цю нерухомість.

БЕБ не вказало назви банку і де розташоване майно, про яке йдеться, але проілюструвало повідомлення фото лота, який продавався на СЕТАМ у грудні 2024 року.

Тоді з молотка пішли два виробничі корпуси, загальною площею 11 196 кв. м, розташовані на проспекті Незалежності (колишня вул. Леваневського), 85 у Білій Церкві. Майно перебувало у власності Ощадбанку.

Із судового реєстру відомо, що в 2025 році ТОВ "ПАЧ:Березівка" оскаржувало результати електронних торгів СЕТАМ, на яких продавались два виробничі корпуси в Білій Церкві.

Позивач стверджував, що переможець торгів не виконав обов’язків у встановлений строк, а Ощадбанк не повідомив СЕТАМ про це порушення. Через це СЕТАМ мав би перевизначити переможця і визнати ним ТОВ "ПАЧ:Березівка" без повторних торгів.

Поки справа перебувала у підготовчому провадженні, 28 березня 2025 року Ощадбанк уклав договір купівлі-продажу цього об’єкта з третьою особою – ТОВ "Фірма "А-Фактор Плюс". Після укладення договору реалізувати вимоги позову стало неможливим.