Сьогодні, 31 жовтня, припинив роботу ТРЦ Gulliver. Як передає кореспондент LIGA.net із місця подій, озброєні охоронці блокують вхід до торговельного центру. Причому не тільки відвідувачам, а й орендарям і працівникам магазинів.

Люди скаржаться, що не можуть потрапити всередину, навіть щоб забрати особисті речі, а орендарів пускають вибірково та лише за дозволом охорони.

Вчора, 30 жовтня, Ощадбанк як новий власник ТРЦ Gulliver ухвалив рішення про його закриття. Офіційно банк пояснив, що такі дії потрібні для безпеки відвідувачів і орендарів, а також для уникнення аварій і технічних загроз. До цього, за твердженням пресслужби Ощадбанку, може призвести втручання колишнього власника об’єкта, компанії "Три О".

Орендарі, з якими розмовляв кореспондент LIGA.net, кажуть, що за останній тиждень жовтня в будівлі були перебої з електрикою.

В свою чергу представники Три О вже розповсюдили заяву, що твердження представників Ощадбанку про небезпеку є неправдивими. А закриття комплексу шкодить орендарям, створює для них репутаційні ризики та знижує ринкову цінність активу.

LIGA.net публікує відповіді пресслужби Ощадбанку на питання стосовно того, що відбувається. В них про те, що буде з орендарями, коли відкриється торговельний центр та хто саме не пускає людей у приміщення.