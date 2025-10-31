Сегодня, 31 октября, прекратил работу ТРЦ Gulliver. Как сообщает корреспондент LIGA.net с места событий, вооруженные охранники блокируют вход в торговый центр. Причем не только для посетителей, но также для арендаторов и сотрудников магазинов.

Люди жалуются, что не могут попасть внутрь даже для того, чтобы забрать личные вещи, а арендаторов пускают выборочно и только с разрешения охраны.

Вчера, 30 октября, Ощадбанк как новый владелец ТРЦ "Гулливер" принял решение о его закрытии. Официально банк объяснил, что такие действия необходимы для безопасности посетителей и арендаторов, а также для предотвращения аварий и технических рисков. По словам пресс-службы Ощадбанка, к этому может привести вмешательство бывшего владельца объекта, компании "Три О".

Арендаторы, с которыми беседовал корреспондент LIGA.net, говорят, что в здании были перебои с электричеством в последнюю неделю октября.