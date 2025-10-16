Агентство з розшуку та менеджменту активів припинило конкурс на пошук управителя арештованого Gulliver і повернуло актив державі. Рішення ухвалили після того, як суди встановили: частка у власності комплексу належить державним банкам, а не Віктору Поліщуку. З цим бізнесменом з оточення Віктора Януковича об’єкт пов’язували з 2017 року.

Наприкінці липня 2025 року державні Ощадбанк та Укрексімбанк офіційно стали власниками київського торгово-офісного комплексу Gulliver – одного з найбільших комерційних об’єктів столиці. Це було фінальним етапом багаторічної судової та стягувальної процедури, яку банки розпочали через невиконання боргових зобов’язань компанією ТОВ "Три О". Саме вона була девелопером і офіційним власником хмарочоса, зведеного у 2013 році за кредитні кошти двох держбанків на суму $441 млн.

Попри реструктуризацію боргу у 2020 році та продовження терміну погашення до 2044 року, компанія так і не виконала своїх зобов’язань. Власником Gulliver вважається Віктор Поліщук (він казав, що будівля йому не належить, але дав особисту поруку за боргами компанії-власника на $207 млн). Йому також належить мережа магазинів "Ельдорадо" і він був колишнім власником збанкрутілого банку "Михайлівський". Бізнесмен звинувачується у звʼязках з Росією й опинився під санкціями РНБО у квітні 2025 року.

Через несплату податків майно Gulliver опинилося під арештом ще у 2023 році, але тоді АРМА так і не вдалося знайти нового управителя. У березні 2025 року Ощадбанк офіційно запустив процес стягнення з Gulliver, і вже в липні консорціум банків (80% – Ощадбанк, 20% – Укрексімбанк) отримав право власності на будівлю.

Що буде з активом далі, до чого готуватися орендарям і чому проблеми з Gulliver не закінчуються. Про це LIGA.net поговорила з усіма учасниками конфлікту.