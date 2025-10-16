Агентство по розыску и управлению активами прекратило конкурс на поиск управляющего арестованным Gulliver, и актив вернули государству. Решение было принято после того, как суды установили, что доля в собственности комплекса принадлежит государственным банкам, а не Виктору Полищуку. С этим бизнесменом из окружения Виктора Януковича объект связывали с 2017 года.

В конце июля 2025 года государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк официально стали владельцами киевского торгово-офисного комплекса Gulliver – одного из крупнейших коммерческих объектов столицы. Это был заключительный этап многолетней судебной и исполнительной процедуры, начатой банками из-за невыполнения долговых обязательств компанией ООО "Три О". Именно она была девелопером и официальным владельцем небоскреба, построенного в 2013 году за счет кредитных средств двух государственных банков на сумму $441 млн.

Несмотря на реструктуризацию долга в 2020 году и продление срока погашения до 2044 года, компания так и не выполнила свои обязательства. Владельцем Gulliver считается Виктор Полищук (он сказал, что здание ему не принадлежит, но дал личное поручительство по долгам компании-владельца в размере $207 миллионов). Ему также принадлежит сеть магазинов "Эльдорадо", и он был бывшим владельцем обанкротившегося банка "Михайловский". Бизнесмен обвиняется в связях с Россией и попал под санкции СНБО в апреле 2025 года.

Из-за неуплаты налогов имущество Gulliver было арестовано еще в 2023 году, но тогда АРМА так и не смогло найти нового управляющего. В марте 2025 года Ощадбанк официально запустил процесс взыскания с Gulliver, и уже в июле консорциум банков (80% – Ощадбанк, 20% – Укрэксимбанк) получил право собственности на здание.

Что будет с активом дальше, к чему должны готовиться арендаторы и почему проблемы с Gulliver не заканчиваются. Об этом LIGA.net поговорила со всеми участниками конфликта.