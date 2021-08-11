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Кабмин утвердил три варианта приватизации ПриватБанка

11.08.2021, 15:32
Кабмин утвердил три варианта приватизации ПриватБанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров утвердил обновленную стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года, в которой перечислены три варианта его приватизации. Соответствующий документ принят на сегодняшнем заседании правительства.   

Согласно документу, в одном из вариантов рассматривается разделение ПриватБанка на две структуры: т.н. "хороший банк" и подразделение, которое будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными разбирательствами.  

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"Хороший банк" может быть продан напрямую инвестору или будет проведено первичное размещение акций на одной из биржевых площадок. 

Также в стратегии не исключается продажа всего банка инвестору без его разделения. 

Главной целью стратегии является создание сильного в операционном плане, привлекательного для инвесторов и конкурентноспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и выплачивать дивиденды. 

Цель стратегии – определить подходы к приватизации "хорошего банка", говорится в пояснительной записке к документу. 

  • В конце 2020 года Кабмин принял распоряжение об основных направлениях деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы. 

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Роман Брыль
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кабмин госбанки приватизация приватбанка
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