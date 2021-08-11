Кабмин утвердил три варианта приватизации ПриватБанка

Кабинет министров утвердил обновленную стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года, в которой перечислены три варианта его приватизации. Соответствующий документ принят на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно документу, в одном из вариантов рассматривается разделение ПриватБанка на две структуры: т.н. "хороший банк" и подразделение, которое будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными разбирательствами. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Хороший банк" может быть продан напрямую инвестору или будет проведено первичное размещение акций на одной из биржевых площадок.

Также в стратегии не исключается продажа всего банка инвестору без его разделения.

Главной целью стратегии является создание сильного в операционном плане, привлекательного для инвесторов и конкурентноспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и выплачивать дивиденды.

Цель стратегии – определить подходы к приватизации "хорошего банка", говорится в пояснительной записке к документу.

В конце 2020 года Кабмин принял распоряжение об основных направлениях деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы.

Роман Брыль

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