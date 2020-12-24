Кабмин рассчитывает на ПриватБанк как минимум до 2024 года

Кабинет министров принял распоряжение об основных направлениях деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы.

Распоряжение определяет основные направления деятельности ПриватБанка, которые "обеспечат его надлежащее функционирование и будут способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов, государства как акционера и станут основой для разработки стратегии его дальнейшего развития".

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В документе отмечается, что миссия ПриватБанка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества, что обеспечит поддержку и усиление своей позиции на рынке в качестве ведущего розничного банка Украины.

Решение о национализации ПриватБанка было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Международный валютный фонд поддержал такое решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности. Функции по управлению корпоративными правами государства в госбанке осуществляет Кабинет министров.

В 2018 году член набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча заявлял, что в вопросе приватизации ПриватБанка нужно рассматривать возможность частичной продажи и разделения банка на несколько частей.

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Юрий Тарасовский

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