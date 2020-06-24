ПриватБанк перечислил государству 75% чистой прибыли за 2019 год

ПриватБанк перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн за 2019 год в качестве дивидендов своему акционеру - государству. Об этом сообщила пресс-служба банка. Сумма составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл, средства были перечислены одним платежом.

"Это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанным с ней замедлением экономики", - сообщил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Всего за последнее 2 года банк выплатил в бюджет 36 млрд. грн.

Чистые активы ПриватБанка на начало 2020 года составляли 309,7 млрд грн, обязательства – 225,2 млрд грн, капитал – 54,5 млрд грн.

2 марта 2020 года Министерство финансов сообщило о рекордной прибыли государственных банков за 2019 год – 35,2 млрд грн. Из них прибыль ПриватБанка составила – 32,6 млрд грн

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