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Новый рекорд. Прибыль госбанков в 2019 году выросла почти в 2,5 раза

Новый рекорд. Прибыль госбанков в 2019 году выросла почти в 2,5 раза
02.03.2020, 11:56

По данным Минфина, прибыль госбанков составила 59% прибыли всей системы банков Украины

По итогам 2019 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше показателя 2018 году (14,6 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финасов Украины.

При этом наибольшую прибыль получил ПриватБанк - 32,6 млрд грн .

В Минфине отмечают, что в IV квартале 2019 года увеличились активы госбанков за счет роста объема денежных средств и их эквивалентов (на 63%, или на 31,5 млрд грн), средств в НБУ (в 2,1 раза, или на 27 млрд грн) и межбанковских кредитов (на 41%, или на 25,1 млрд грн).

Кроме того, в этом квартале выросли средства клиентов (на 11%, или на 60,6 млрд грн). В частности, объем депозитов корпоративного сектора вырос на 27,6%, или на 54,1 млрд грн, физлиц - на 5,5%, или на 17,6 млрд грн.

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Андреева Анна
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ПриватБанк госбанки прибыль банков
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