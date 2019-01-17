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17.01.2019, 18:36

Банковская система получила прибыль впервые за 5 лет - НБУ

Банковская система получила прибыль впервые за 5 лет - НБУ

Глава Нацбанка отчитался перед Верховной Радой

В 2018 году банковская система Украины получила прибыль впервые за 5 лет. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая в Верховной Раде.

"Банковская система не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за 5 лет - прибыльная", - подчеркнул Смолий.

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Глава НБУ добавил, что на сегодня в Украине работают 77 банков.

По последним данным НБУ, за 11 месяцев 2018 года банковская система получила около 15 млрд грн прибыли.

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2017 год банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

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Теги: банковская система, банки
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