Банковская система получила прибыль впервые за 5 лет - НБУ

В 2018 году банковская система Украины получила прибыль впервые за 5 лет. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая в Верховной Раде.
"Банковская система не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за 5 лет - прибыльная", - подчеркнул Смолий.
Глава НБУ добавил, что на сегодня в Украине работают 77 банков.
По последним данным НБУ, за 11 месяцев 2018 года банковская система получила около 15 млрд грн прибыли.
2017 год банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.