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Банки в январе получили рекордную прибыль

Банки в январе получили рекордную прибыль
24.02.2020, 15:29

В Нацбанке считают, что прибыль банков выросла до 6,6 млрд грн благодаря высокой операционной эффективности и низким отчислениям в резервы

В январе прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше прошлогоднего показателя.

Как отмечают в пресс-службе Национального банка Украины, основными факторами, влиявшими на рост прибыли были высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. В результате, доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн, расходы - на 8% до 16 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли были: рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 11% до 3,5 млрд грн; позитивний результат от переоценки и операций купли-продажи - 2,7 млрд грн; низкий объем отчислений банками в резервы - 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в 2019 году.

В НБУ напоминают, что в 2019 году банковский сектор установил исторический рекорд прибыльности - 59,6 млрд грн.

  • По предварительным данным НБУ, прибыль банковского сектора в 2019 году составила 60 млрд грн, что почти втрое больше, чем годом ранее. 
  • В 2018 году банковский сектор впервые за пять лет получил прибыль - она составила исторические 15 млрд грн.
  • 2017 год банки Украины завершили с убытком 26,5 млрд грн. В 2016 году убытки составляли 159,4 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 53 млрд грн.

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Андреева Анна
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НБУ прибыль банков
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