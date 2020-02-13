Новый рекорд. Украинские банки заработали 60 млрд грн

Прибыль банковского сектора в 2019 году, по предварительным данным, составила 60 млрд грн, что почти втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Национального банка (НБУ) Катерина Рожкова.

"Это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%. Банкирам будет интересен другой показатель - ROE, то есть отдача на капитал. В наших банках ROE сегодня - 34,2%", - пишет она.

Рожкова отметила, что это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия - 16%.

Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%, добавила она.

Также в 2019 году уменьшилось количество убыточных банков с 13 до шести. А лидером по доходам является ПриватБанк - 32 млрд грн.

Основными факторами таких "сверхприбылей" банков Рожкова назвала высокую операционную эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое - с 24 до 12 млрд грн. Она также отметила, что с замедлением инфляции будут снижаться ставки и процентная маржа банков, а соответственно и их прибыли.