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Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% - Зеленский

Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% - Зеленский
11.02.2020, 13:14

Президент считает реальной задачей для НБУ и Кабмина снизить ставки по кредитам на жилье

Президент Украины Владимир Зеленский считает реальным снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", - сказал Зеленский.

Он отметил, что задача удешевить ипотеку является одной из основных и ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

По словам Зеленского, вторым важным вопросом является налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", - уточнил президент.

Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.

"Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", - сказал Зеленский.

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  • В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал запуск новой государственной программы "Возвращайся и оставайся" для украинцев, желающих вернуться в Украину, и для украинцев, желающих покинуть страну. 
  • 24 января Кабинет министров одобрил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее старт был назначен на 1 февраля. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в ней в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков. Государство потратит на программу минимум 5 млрд грн.
  • В феврале 2020 года Кабмин создал фонд, чтобы упростить получение кредитов "малыми" фермерами без кредитной истории. В госбюджете-2020 год предусмотрены 240 млн грн для формирования уставного капитала фонда.

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Владимир Зеленский ипотека доступные кредиты кредиты на жилье
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