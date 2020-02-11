Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает реальным снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", - сказал Зеленский.

Он отметил, что задача удешевить ипотеку является одной из основных и ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

По словам Зеленского, вторым важным вопросом является налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", - уточнил президент.

Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.

"Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", - сказал Зеленский.

Читайте также: Гончарук обещает дешевые кредиты уже скоро. Объясняем, почему на самом деле - нет

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал запуск новой государственной программы "Возвращайся и оставайся" для украинцев, желающих вернуться в Украину, и для украинцев, желающих покинуть страну.

Владимир Зеленский 24 января Кабинет министров одобрил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" . Ее старт был назначен на 1 февраля. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в ней в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков. Государство потратит на программу минимум 5 млрд грн .

В госбюджете-2020 год предусмотрены 240 млн грн для формирования уставного капитала фонда. Кабмин создал фонд , чтобы упростить получение кредитов "малыми" фермерами без кредитной истории. В феврале 2020 года

Читайте также: В Украине появятся дешевые кредиты. Не завтра, но очень скоро