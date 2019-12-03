"Возвращайся и оставайся": Зеленский пообещал доступные кредиты

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск новой государственной программы "Возвращайся и оставайся" для украинцев, желающих вернутся в Украину, и для украинцев, желающих покинуть страну. Об этом глава государства заявил в видеобращении в YouTube.

По словам Зеленского, первым этапом программы будут доступные кредиты для собственного дела. "Для тех, кто хочет или начать, или расширить собственный бизнес. Сумма кредита 1,5 млн грн на пять лет", - пояснил он.

Ставки следующие:

- 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;

- 7% для действующего или нового бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места, но за каждого нового сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%;

- 9% для бизнеса, который уже работает, имеет выручку от 25 млн до 50 млн грн и хочет расширить собственное дело.

Президент подчеркнул, что вскоре появится детальная информация про условия и механизмы, по которым это все будет работать, а также о следующих этапах программы.