Гончарук обещает дешевые кредиты уже скоро. Объясняем, почему на самом деле - нет

В течение 2019 года Национальный банк снизил учетную ставку с 18% до 13,5% (и еще на 2,5 п.п. 30 января), уровень инфляции замедлился с 9,8 до 4,1% и даже ставки по депозитам стали уменьшатся. Но банки не спешат снижать ставки по кредитам. Среднемесячная “цена” потребкредитов (на товары и услуги) в банках за прошедший год даже выросла - с 34,1% до 35,6% годовых (декабрь 2018-го к декабрю 2019-го), по данным НБУ.
Дороже всего населению обходились кредиты наличными - в среднем 72-75% годовых, а самые низкие ставки были на кредиты на авто 13-17% (данные ПростобанкКонсалтинг)
Как долго кредитование будет оставаться дорогой “роскошью”?
LIGA.net спросила у четырех инвестаналитиков, шестерых банкиров и представителей Нацбанка - когда же украинцы смогут взять кредиты под 10-12%. И что для этого должно произойти.
“Цена” потребкредитов сильно зависит от того, сколько сами банки платят за финансовые ресурсы. В основном это депозиты. Ставки по гривневым вкладам начали снижаться только в конце прошлого года. С января по ноябрь 2019-го среднемесячные ставки по депозитам уменьшились всего на 0,2% с 15,1% до 14,9%. Но уже в декабре 2019-го - январе 2020-го доходность вкладов снизилась на 1 процентный пункт.
С кредитами ничего подобного не происходит. За прошлый год они "подрожали" на 1,5% и цена продолжает расти уже и в 2020-ом, за январь ставки выросли до 37,1% годовых, по данным НБУ. Почему так происходит?
Главная причина заоблачных ставок по потребкредитам - это высокий спрос на них.
Банкиры “не замечают” макротрендов, ведь украинцы охотно берут в долг и дорогие деньги. За 2019 год розничный кредитный портфель банков увеличился на 29%.
“Во-первых, накопился отложенный спрос после кризиса, во-вторых, растут доходы населения”, - объясняет Анастасия Туюкова, старший аналитик Dragon Capital.
В прошлом году у украинцев рекордно улучшились потребительские настроения с 62,2 пунктов до 92,2, согласно исследованию Info Sapiens.
Это мотивирует украинцев совершать “большие” покупки, в том числе и за кредитные деньги. За первое полугодие 2019-го доходы населения выросли на 7,4%, а расходы - на 11,3%, информирует Госстат.
Проще говоря, украинцы верят в светлое будущее и охотно тратят больше, чем зарабатывают. Это обеспечивает устойчивый спрос на кредиты.
В таких “тепличных” условиях финучреждения не торопятся снижать ставки, и терять заработок.
“Сегодня ключевым фактором, влияющим на стоимость потребкредитов, является не цена привлекаемого ресурса и не уровень кредитного риска, а высокий спрос на такие кредиты”, - говорят в НБУ.
По данным регулятора, умеренная конкуренция позволяет банкам привлекать клиентов, улучшая сервис, при этом, не снижая кредитных ставок. Зачем отказываться от прибыли.
“Для банков потребкредитование сейчас - это весомый источник заработка (процентных доходов) на фоне снижающейся маржи в корпоративном кредитовании”, - утверждает Татьяна Шаповал, директор департамента маркетинга Креди Агриколь Банка.
Опрошенные LIGA.net финансисты солидарны в одном: ставки по потребкредитам будут снижаться гораздо медленнее депозитных ставок.
“У банков достаточно денег, у многих избыточная ликвидность, они пользуются любым поводом, чтобы снизить стоимость депозитов”, - говорит Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.
Из-за отсутствия конкуренции банкам нет нужды снижать стоимость кредитов. Но если ставки начнут снижать такие банки, как Приватбанк, Универсал Банк и другие крупные розничные игроки, остальные подхватят эту тенденцию, прогнозирует Паращий. По его словам, в течение года ставки по потребкредитам снизятся минимум на 2-3 п.п.
Многое будет зависеть от уровня учетной ставки. 30 января Нацбанк снизил показатель сразу на 2,5 п.п. - до 11%. Аналитики инвестбанка JP Morgan прогнозируют, что учетная ставка НБУ снизится до 7,5% в 2020 году. У Нацбанка благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране, планы еще более амбициозные.
“Если инфляция стабилизируется в коридоре 5% + - 1 п.п., мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года », - сказал глава НБУ Яков Смолий.
Если прогноз оправдается, то процентные ставки по гривневым депозитам просядут ниже 10%. А это, в свою очередь, потянет вниз и кредитные ставки.
“Возможно плавное понижение процентных ставок по кредитам на несколько пунктов начиная со второго полугодия, если учетная ставка и цена на депозиты продолжат снижение”, - считает Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.
Почему так долго? Сначала банки должны привлечь новые дешевые депозиты, которые заменят сегодняшние дорогие вклады, и только потом начнут снижать ставки по кредитам. По оценкам участников рынка на это потребуется от одного квартала до года.
Но дело не только в монетарной политике регулятора.
На стоимость кредитов в Украине влияет ситуация как с защитой прав кредиторов, так и заемщиков. В этом году вступил в силу новый закон о защите прав потребителей финуслуг. Который обязывает раскрывать реальную стоимость кредита.
“Сейчас потребитель, принимая решение о кредите, скорее ориентируется на сумму месячного платежа и возможность его выплачивать. Со временем начнут больше обращать внимание на ставку”, - считает финансовый аналитик ICU, Михаил Демкив.
Впрочем, потребительские настроения украинцев близки к историческому максимуму, а значит спрос на кредиты, даже дорогие, будет сохраняться. Что в свою очередь демотивирует банки снижать ставки.
В отличие от бурно развивающегося сектора потребкредитования, ипотечный рынок скорее мертв, чем жив. Как сообщили в Нацбанке, в 2019-ом на ремонт, строительство и приобретение недвижимости выдали кредитов в размере 2,6 млрд грн, что немногим больше результата за 2018-й (2,5 млрд. грн). Новые кредиты выдают преимущественно на покупку «вторички», а кредитование нового жилья по партнерским программам с девелоперами уменьшается, отмечают в отчете НБУ.
“Объемы новых кредитов в масштабах страны крайне низкие, а процентные ставки близки к 20%” - говорит финансовый аналитик ICU, Михаил Демкив.
В январе этого года премьер-министр сказал, что ипотека под 10%-11% в 2020-ом году - амбициозная, но важная и возможная цель. Финансисты оптимизм Алексея Гончарука не разделяют. Более реалистичным называют цифры, озвученные первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой. Она называла заданием на 2020 год снижение ставки до 14-15% годовых. Михаил Демкив считает, что к таким ставкам можно прийти при условии снижения стоимости депозитов на 4-5%.
“Я ожидаю, что UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физлиц - ред.) в гривне в конце года будет на уровне 11-11,5%. Это стоимость ресурса при котором можно говорить про более доступную ипотеку”, - говорит Демкив.
Пока ставки по депозитам в гривне находятся на уровне 14-15%, обещанные кредиты на жилье под 10% или ниже возможны только при условии компенсации со стороны застройщика или, в перспективе, государственных программ. Аналитики настроены скептично - ждать дешевой ипотеки раньше 2021 года не стоит.
“Если макроэкономическая стабильность сохранится, то оживление ипотечного кредитования можно ожидать через год-два”, - считает Дмитрий Чичкаленко, директор департамента стратегического управления банка Пивденный.
Десять факторов, которые стопорят развитие ипотечного кредитования:
1. Высокая стоимость ресурсной базы, низкие сроки ее размещения, как следствие, высокие процентные ставки по кредитам (20-25% годовых);
2. Оценка размера кредитного риска по кредитованию на первичном рынке на уровне не менее 13,5% от сформированного портфеля;
3. Недореформированная судебная система, как следствие - высокие юридические риски и слабая защита прав кредитора;
4. Высокие расходы банков при оспаривании, изъятии у заемщика и реализации залога;
5. Мораторий на взимание предмета ипотеки у неплатежеспособных заемщиков;
6. Непрозрачность первичного рынка недвижимости - банкротство застройщиков, отсутствует механизм контроля над выполнением застройщиком обязательств, высокая концентрация мошеннических операций, изменение адреса при вводе зданий в эксплуатацию и т.д.;
7. Регистрация в ипотечном имуществе третьих лиц, в том числе детей, без согласия банка;
8. Административные сложности, связанные с наличием у заемщика несовершеннолетних детей (согласие опекунского совета на ипотеку);
9. Низкие официальные доходы заемщиков и уровень их прозрачности;
10. Отсутствие онлайн доступа у банков к различным реестрам (как у нотариусов), которые позволяют провести тщательный кредитный анализ и проверку заемщиков-физлиц.
Благодарим за помощь в создании материала:
Александра Паращия, руководителя аналитического департамента Concorde Capital; Евгению Ахтырко, аналитика Concorde Capital; Анастасию Туюкову, старшего аналитика Dragon Capital; Михаила Демкива, финансового аналитика группы ICU; Дмитрия Полищука, директора департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ; Дмитрия Чичкаленко, директора департамента стратегического управления банка «Пивденный»; Валерию Малахову, директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка; Пресс-службу НБУ; Наталью Марченко, руководителя отдела коммуникаций Райффайзен Банк Аваль; Татьяну Шаповал, директора департамента по маркетингу Креди Агриколь Банк.