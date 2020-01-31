Гончарук обещает дешевые кредиты уже скоро. Объясняем, почему на самом деле - нет

В течение 2019 года Национальный банк снизил учетную ставку с 18% до 13,5% (и еще на 2,5 п.п. 30 января), уровень инфляции замедлился с 9,8 до 4,1% и даже ставки по депозитам стали уменьшатся. Но банки не спешат снижать ставки по кредитам. Среднемесячная “цена” потребкредитов (на товары и услуги) в банках за прошедший год даже выросла - с 34,1% до 35,6% годовых (декабрь 2018-го к декабрю 2019-го), по данным НБУ.

Дороже всего населению обходились кредиты наличными - в среднем 72-75% годовых, а самые низкие ставки были на кредиты на авто 13-17% (данные ПростобанкКонсалтинг)

Как долго кредитование будет оставаться дорогой “роскошью”?

LIGA.net спросила у четырех инвестаналитиков, шестерых банкиров и представителей Нацбанка - когда же украинцы смогут взять кредиты под 10-12%. И что для этого должно произойти.

Почему ставки не снизятся (сильно)

“Цена” потребкредитов сильно зависит от того, сколько сами банки платят за финансовые ресурсы. В основном это депозиты. Ставки по гривневым вкладам начали снижаться только в конце прошлого года. С января по ноябрь 2019-го среднемесячные ставки по депозитам уменьшились всего на 0,2% с 15,1% до 14,9%. Но уже в декабре 2019-го - январе 2020-го доходность вкладов снизилась на 1 процентный пункт.

С кредитами ничего подобного не происходит. За прошлый год они "подрожали" на 1,5% и цена продолжает расти уже и в 2020-ом, за январь ставки выросли до 37,1% годовых, по данным НБУ. Почему так происходит?

Главная причина заоблачных ставок по потребкредитам - это высокий спрос на них.

Банкиры “не замечают” макротрендов, ведь украинцы охотно берут в долг и дорогие деньги. За 2019 год розничный кредитный портфель банков увеличился на 29%.

“Во-первых, накопился отложенный спрос после кризиса, во-вторых, растут доходы населения”, - объясняет Анастасия Туюкова, старший аналитик Dragon Capital.

В прошлом году у украинцев рекордно улучшились потребительские настроения с 62,2 пунктов до 92,2, согласно исследованию Info Sapiens.



Это мотивирует украинцев совершать “большие” покупки, в том числе и за кредитные деньги. За первое полугодие 2019-го доходы населения выросли на 7,4%, а расходы - на 11,3%, информирует Госстат.

Проще говоря, украинцы верят в светлое будущее и охотно тратят больше, чем зарабатывают. Это обеспечивает устойчивый спрос на кредиты.

В таких “тепличных” условиях финучреждения не торопятся снижать ставки, и терять заработок.

“Сегодня ключевым фактором, влияющим на стоимость потребкредитов, является не цена привлекаемого ресурса и не уровень кредитного риска, а высокий спрос на такие кредиты”, - говорят в НБУ.

Украинцы верят в светлое будущее и охотно тратят больше, чем зарабатывают. Это обеспечивает устойчивый спрос на кредиты.

По данным регулятора, умеренная конкуренция позволяет банкам привлекать клиентов, улучшая сервис, при этом, не снижая кредитных ставок. Зачем отказываться от прибыли.

“Для банков потребкредитование сейчас - это весомый источник заработка (процентных доходов) на фоне снижающейся маржи в корпоративном кредитовании”, - утверждает Татьяна Шаповал, директор департамента маркетинга Креди Агриколь Банка.





Очень медленные банки

Опрошенные LIGA.net финансисты солидарны в одном: ставки по потребкредитам будут снижаться гораздо медленнее депозитных ставок.

“У банков достаточно денег, у многих избыточная ликвидность, они пользуются любым поводом, чтобы снизить стоимость депозитов”, - говорит Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

Из-за отсутствия конкуренции банкам нет нужды снижать стоимость кредитов. Но если ставки начнут снижать такие банки, как Приватбанк, Универсал Банк и другие крупные розничные игроки, остальные подхватят эту тенденцию, прогнозирует Паращий. По его словам, в течение года ставки по потребкредитам снизятся минимум на 2-3 п.п.

Многое будет зависеть от уровня учетной ставки. 30 января Нацбанк снизил показатель сразу на 2,5 п.п. - до 11%. Аналитики инвестбанка JP Morgan прогнозируют, что учетная ставка НБУ снизится до 7,5% в 2020 году. У Нацбанка благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране, планы еще более амбициозные.

“Если инфляция стабилизируется в коридоре 5% + - 1 п.п., мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года », - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Если прогноз оправдается, то процентные ставки по гривневым депозитам просядут ниже 10%. А это, в свою очередь, потянет вниз и кредитные ставки.

“Возможно плавное понижение процентных ставок по кредитам на несколько пунктов начиная со второго полугодия, если учетная ставка и цена на депозиты продолжат снижение”, - считает Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.

Почему так долго? Сначала банки должны привлечь новые дешевые депозиты, которые заменят сегодняшние дорогие вклады, и только потом начнут снижать ставки по кредитам. По оценкам участников рынка на это потребуется от одного квартала до года.

Но дело не только в монетарной политике регулятора.

На стоимость кредитов в Украине влияет ситуация как с защитой прав кредиторов, так и заемщиков. В этом году вступил в силу новый закон о защите прав потребителей финуслуг. Который обязывает раскрывать реальную стоимость кредита.

“Сейчас потребитель, принимая решение о кредите, скорее ориентируется на сумму месячного платежа и возможность его выплачивать. Со временем начнут больше обращать внимание на ставку”, - считает финансовый аналитик ICU, Михаил Демкив.

Впрочем, потребительские настроения украинцев близки к историческому максимуму, а значит спрос на кредиты, даже дорогие, будет сохраняться. Что в свою очередь демотивирует банки снижать ставки.

Когда ждать ипотеку под 10%

В отличие от бурно развивающегося сектора потребкредитования, ипотечный рынок скорее мертв, чем жив. Как сообщили в Нацбанке, в 2019-ом на ремонт, строительство и приобретение недвижимости выдали кредитов в размере 2,6 млрд грн, что немногим больше результата за 2018-й (2,5 млрд. грн). Новые кредиты выдают преимущественно на покупку «вторички», а кредитование нового жилья по партнерским программам с девелоперами уменьшается, отмечают в отчете НБУ.

“Объемы новых кредитов в масштабах страны крайне низкие, а процентные ставки близки к 20%” - говорит финансовый аналитик ICU, Михаил Демкив.

В январе этого года премьер-министр сказал, что ипотека под 10%-11% в 2020-ом году - амбициозная, но важная и возможная цель. Финансисты оптимизм Алексея Гончарука не разделяют. Более реалистичным называют цифры, озвученные первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой. Она называла заданием на 2020 год снижение ставки до 14-15% годовых. Михаил Демкив считает, что к таким ставкам можно прийти при условии снижения стоимости депозитов на 4-5%.

“Я ожидаю, что UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физлиц - ред.) в гривне в конце года будет на уровне 11-11,5%. Это стоимость ресурса при котором можно говорить про более доступную ипотеку”, - говорит Демкив.

Пока ставки по депозитам в гривне находятся на уровне 14-15%, обещанные кредиты на жилье под 10% или ниже возможны только при условии компенсации со стороны застройщика или, в перспективе, государственных программ. Аналитики настроены скептично - ждать дешевой ипотеки раньше 2021 года не стоит.

“Если макроэкономическая стабильность сохранится, то оживление ипотечного кредитования можно ожидать через год-два”, - считает Дмитрий Чичкаленко, директор департамента стратегического управления банка Пивденный.

Десять факторов, которые стопорят развитие ипотечного кредитования:

1. Высокая стоимость ресурсной базы, низкие сроки ее размещения, как следствие, высокие процентные ставки по кредитам (20-25% годовых); 2. Оценка размера кредитного риска по кредитованию на первичном рынке на уровне не менее 13,5% от сформированного портфеля; 3. Недореформированная судебная система, как следствие - высокие юридические риски и слабая защита прав кредитора; 4. Высокие расходы банков при оспаривании, изъятии у заемщика и реализации залога; 5. Мораторий на взимание предмета ипотеки у неплатежеспособных заемщиков; 6. Непрозрачность первичного рынка недвижимости - банкротство застройщиков, отсутствует механизм контроля над выполнением застройщиком обязательств, высокая концентрация мошеннических операций, изменение адреса при вводе зданий в эксплуатацию и т.д.; 7. Регистрация в ипотечном имуществе третьих лиц, в том числе детей, без согласия банка; 8. Административные сложности, связанные с наличием у заемщика несовершеннолетних детей (согласие опекунского совета на ипотеку); 9. Низкие официальные доходы заемщиков и уровень их прозрачности; 10. Отсутствие онлайн доступа у банков к различным реестрам (как у нотариусов), которые позволяют провести тщательный кредитный анализ и проверку заемщиков-физлиц.

Благодарим за помощь в создании материала:

Александра Паращия, руководителя аналитического департамента Concorde Capital; Евгению Ахтырко, аналитика Concorde Capital; Анастасию Туюкову, старшего аналитика Dragon Capital; Михаила Демкива, финансового аналитика группы ICU; Дмитрия Полищука, директора департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ; Дмитрия Чичкаленко, директора департамента стратегического управления банка «Пивденный»; Валерию Малахову, директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка; Пресс-службу НБУ; Наталью Марченко, руководителя отдела коммуникаций Райффайзен Банк Аваль; Татьяну Шаповал, директора департамента по маркетингу Креди Агриколь Банк.

