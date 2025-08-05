Reuters: Трамп обваливает рупию. Валюта Индии на грани исторического минимума из-за пошлин
Индийская валюта во вторник, 5 августа, может упасть до исторического минимума в 88 рупий за доллар из-за угроз Дональда Трампа значительно повысить пошлины на индийские товары. Об этом пишет Reuters.
NDF (одномесячные форвардные контакты) указывают на то, что индийская валюта может открыться в диапазоне 88,00-88,04 за доллар.
Предыдущий рекордный минимум рупии – 87,95 за доллар – был зафиксирован в феврале 2025 года.
Трамп обвинил Индию в продолжении закупки и перепродажи российской нефти с большой прибылью. На прошлой неделе он уже ввел 25% пошлины на импорт из Индии, что превысило ожидаемый тариф.
Правительство Индии заявило, что сделает все необходимое для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.
Финансовые аналитики предупреждают, что новые таможенные угрозы усиливают давление на рупию, которая уже находится под ударом из-за напряженных торговых отношений с Вашингтоном.
Инвесторы опасаются, что рост напряжения может привести к оттоку иностранного капитала из индийских акций.
- Индия – второй по объему импортер российской нефти, хотя до начала полномасштабной войны в 2022 году почти ее не покупала.
- В сентябре 2024 года министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что пока российская нефть не под санкциями – Индия будет ее покупать в связи с низкой ценой.
- 4 августа 2025 года Трамп заявил, что Индия зарабатывает на российской нефти. Ей безразличны смерти в Украине.
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