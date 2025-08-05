Reuters: Трамп обваливает рупию. Валюта Индии на грани исторического минимума из-за пошлин

Рупия может упасть до рекордных 88 за доллар из-за новых таможенных угроз президента США Трампа

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Индийская валюта во вторник, 5 августа, может упасть до исторического минимума в 88 рупий за доллар из-за угроз Дональда Трампа значительно повысить пошлины на индийские товары. Об этом пишет Reuters.

NDF (одномесячные форвардные контакты) указывают на то, что индийская валюта может открыться в диапазоне 88,00-88,04 за доллар.

Предыдущий рекордный минимум рупии – 87,95 за доллар – был зафиксирован в феврале 2025 года.

Трамп обвинил Индию в продолжении закупки и перепродажи российской нефти с большой прибылью. На прошлой неделе он уже ввел 25% пошлины на импорт из Индии, что превысило ожидаемый тариф.

Правительство Индии заявило, что сделает все необходимое для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

Финансовые аналитики предупреждают, что новые таможенные угрозы усиливают давление на рупию, которая уже находится под ударом из-за напряженных торговых отношений с Вашингтоном.

Инвесторы опасаются, что рост напряжения может привести к оттоку иностранного капитала из индийских акций.