Reuters: Трамп обвалює рупію. Валюта Індії на межі історичного мінімуму через мита

Рупія може впасти до рекордних 88 за долар через нові митні погрози президента США Трампа

Фото: Depositphotos

Індійська валюта у вівторок, 5 серпня, може впасти до історичного мінімуму у 88 рупій за долар через погрози Дональда Трампа значно підвищити мита на індійські товари. Про це пише Reuters.

NDF (одномісячні форвардні контакти) вказують на те, що індійська валюта може відкритися в діапазоні 88,00–88,04 за долар.

Попередній рекордний мінімум рупії – 87,95 за долар – був зафіксований у лютому 2025 року.

Трамп звинуватив Індію у продовженні закупівлі та перепродажу російської нафти з великим прибутком. Минулого тижня він уже запровадив 25% мита на імпорт з Індії, що перевищило очікуваний тариф.

Уряд Індії заявив, що зробить усе необхідне для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки.

Фінансові аналітики попереджають, що нові митні загрози посилюють тиск на рупію, яка вже перебуває під ударом через напружені торговельні відносини з Вашингтоном.

Інвестори побоюються, що зростання напруги може призвести до відтоку іноземного капіталу з індійських акцій.