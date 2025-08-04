Изменение налогового режима для спиртовиков не дало ожидаемого увеличения поступлений

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что изменение налогового режима для производителей спирта не дало ожидаемого увеличения поступлений.

Глава профильного комитета заподозрил, что спиртовики "вспомнили старые схемы уклонения", и попросил Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности обратить внимание на динамику детенизации ликеро-водочной отрасли.

Гетманцев напомнил, что в результате детенизации деятельности спиртовых заводов в течение 2023-2024 годов объемы производства ликеро-водочной продукции вышли из тени.

Так, ликеро-водочные заводы в 2024 году:

→ дополнительно уплатили в бюджет 1,9 млрд грн,

→ налоговая эффективность по НДС выросла до 6,88% с 5,16% в 2021 году, то есть на 1,72 процентных пункта,

→ выручка РРО/ПРРО выросла на 25,1% к январю 2024 года.

Такая положительная динамика предыдущих лет и максимальная легализация производства спирта в Украине, отметил Гетманцев, должна была бы обеспечить в этой области как минимум удвоение дополнительно собранных средств в бюджет.

Вместе с этим в первом полугодии 2025 года, при росте объема поставок производителей ликеро-водочной продукции до 23,0 млрд грн, или на 1,27 млрд грн (5,8%), ожидаемо должны были бы вырасти и поступления в бюджет.

Однако за январь-июнь они:

→ снизили декларирование НДС на 17,8% – с 1,36 млрд до 1,12 млрд грн;

→ соответственно, уровень уплаты НДС снизился с 6,28% до 4,88%, или на 1,4 процентных пункта.

"Итак, и по спиртовикам, и по производителям ликеро-водочной продукции – динамика замедлилась, а принятый нами закон по оплате акциза от мощности производства спирта фактически не дал ожидаемого увеличения поступлений", – отметил Гетманцев.