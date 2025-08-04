Изменение налогового режима для спиртовиков не дало ожидаемого увеличения поступлений
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что изменение налогового режима для производителей спирта не дало ожидаемого увеличения поступлений.
Глава профильного комитета заподозрил, что спиртовики "вспомнили старые схемы уклонения", и попросил Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности обратить внимание на динамику детенизации ликеро-водочной отрасли.
Гетманцев напомнил, что в результате детенизации деятельности спиртовых заводов в течение 2023-2024 годов объемы производства ликеро-водочной продукции вышли из тени.
Так, ликеро-водочные заводы в 2024 году:
→ дополнительно уплатили в бюджет 1,9 млрд грн,
→ налоговая эффективность по НДС выросла до 6,88% с 5,16% в 2021 году, то есть на 1,72 процентных пункта,
→ выручка РРО/ПРРО выросла на 25,1% к январю 2024 года.
Такая положительная динамика предыдущих лет и максимальная легализация производства спирта в Украине, отметил Гетманцев, должна была бы обеспечить в этой области как минимум удвоение дополнительно собранных средств в бюджет.
Вместе с этим в первом полугодии 2025 года, при росте объема поставок производителей ликеро-водочной продукции до 23,0 млрд грн, или на 1,27 млрд грн (5,8%), ожидаемо должны были бы вырасти и поступления в бюджет.
Однако за январь-июнь они:
→ снизили декларирование НДС на 17,8% – с 1,36 млрд до 1,12 млрд грн;
→ соответственно, уровень уплаты НДС снизился с 6,28% до 4,88%, или на 1,4 процентных пункта.
"Итак, и по спиртовикам, и по производителям ликеро-водочной продукции – динамика замедлилась, а принятый нами закон по оплате акциза от мощности производства спирта фактически не дал ожидаемого увеличения поступлений", – отметил Гетманцев.
- В июле Гетманцев попросил Налоговую обратить внимание на охранные компании: могут быть схемы.
- Потери бюджета от теневого рынка зерна Гетманцев оценил в 3 млрд грн в год.
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