Зміна податкового режиму для спиртовиків не дала очікуваного збільшення надходжень

Гетманцев попросив Податкову і БЕБ звернути увагу на динаміку детінізації лікеро-горілчаної галузі

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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що зміна податкового режиму для виробників спирту не дала очікуваного збільшення надходжень.

Голова профільного комітету запідозрив, що спиртовики "згадали старі схеми ухилення", і попросив Державну податкову службу і Бюро економічної безпеки звернути увагу на динаміку детінізації лікеро-горілчаної галузі.

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Гетманцев нагадав, що внаслідок детінізації діяльності спиртових заводів протягом 2023-2024 років обсяги виробництва лікеро-горілчаної продукції вийшли з тіні.

Так, лікеро-горілчані заводи у 2024 році:

→ додатково сплатили до бюджету 1,9 млрд грн,

→ податкова ефективність з ПДВ зросла до 6,88% з 5,16% у 2021 році, тобто на 1,72 відсоткових пункти,

→ виторги РРО/ПРРО зросли на 25,1% до січня 2024 року.

Така позитивна динаміка попередніх років та максимальна легалізація виробництва спирту в Україні, зазначив Гетманцев, мала б забезпечити у цій галузі щонайменше подвоєння додатково зібраних коштів до бюджету.

Разом з цим у першому півріччі 2025 року, при зростанні обсягу постачання виробників лікеро-горілчаної продукції до 23,0 млрд грн, або на 1,27 млрд грн (5,8%), очікувано мали б зрости і надходження до бюджету.

Проте за січень-червень вони:

→ знизили декларування ПДВ на 17,8% – з 1,36 млрд до 1,12 млрд грн;

→ відповідно, рівень сплати ПДВ знизився з 6,28% до 4,88%, або на 1,4 відсоткових пункти.

"Отже, і по спиртовиках, і по виробниках лікеро-горілчаної продукції – динаміка сповільнилась, а прийнятий нами закон щодо оплати акцизу від потужності виробництва спирту фактично не дав очікуваного збільшення надходжень", – зазначив Гетманцев.