Гетманцев попросил Налоговую обратить внимание на охранные компании: возможны схемы

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев попросил Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности обратить внимание на частные охранные компании. Он считает, что они демонстрируют "низкую налоговую дисциплину" при высоких доходах.

Больше всего претензий у Гетманцева к зарплатам и уплате налога на доходы физических лиц в охранных компаниях.

"НДФЛ и зарплаты – главная зона риска. В 2025 году около 30% компаний искусственно снизили зарплаты на 60–100% всего за несколько месяцев. Некоторые крупные охранные компании официально имеют менее 10 работников, что не соответствует масштабам их деятельности – признак использования неоформленного труда. У более 31% предприятий средняя зарплата ниже минимальной, что свидетельствует о выплатах "в конвертах"", – написал Гетманцев в Telegram.

По его данным, крупные охранные компании с доходом более 40 млн грн, такие как Ангел чести, Варта-2020, Комсервис-Безопасность, Всеукраинское объединение безопасности и охраны, декларируют заработную плату ниже минимальной.

В целом почти половина компаний отрасли (346 предприятий) декларируют нагрузку по уплате налогов ниже средней.

"Обращаюсь к Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службе: ️обеспечить надлежащий контроль, минимизировать налоговые риски, обеспечить справедливую уплату налогов в секторе с высокими доходами", – заявил он.