Понад 50 000 ФОПів в Україні залучені до незаконних схем – БЕБ

Використання схем із ФОПами дозволяє підприємствам зменшити податкове навантаження на 70 млрд грн на рік

Керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук (Фото: БЕБ)

За оцінками Бюро економічної безпеки, понад 50 000 фізичних осіб-підприємців в Україні можуть бути залучені до незаконних схем. Таке число у четвер, 29 травня, назвав керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук на нараді з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу та Державної податкової служби.

"Переважно це молодь, студенти, які за винагороду надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом", – йдеться в повідомленні БЕБ.

Потенційно йдеться про 70 млрд грн на рік.

Для ефективної протидії таким можливим втратам бюджету у БЕБ пропонують спільно з ДПС та Держфінмоніторингом створити центр протидії податковим правопорушенням.

Загалом в Україні налічується близько 2,1 млн активних ФОПів.