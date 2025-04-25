Станом на 24 квітня в Україні діє 2,1 млн активних ФОПів. В середньому щомісяця підприємців стає на 3000-5000 більше, відповідно до даних Opendatabot.

Тому все більше українців цікавляться, коли ж саме потрібно реєструвати ФОП? І чи можна розпочинати свій бізнес без цього? Адже спочатку прибутку взагалі може не бути, а податки треба платити.

Коли краще відкривати ФОП та чи можна продавати речі та надавати послуги без цього – розбиралася LIGA.net.