По состоянию на 24 апреля в Украине действует 2,1 млн активных ФОП. В среднем ежемесячно предпринимателей становится на 3000-5000 больше, согласно данным Opendatabot.

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Поэтому все больше украинцев интересуются, когда именно нужно регистрировать ФОП? И можно ли начинать свой бизнес без этого?

Когда лучше открывать ФОП и можно ли продавать вещи и предоставлять услуги без этого – разбиралась LIGA.net.