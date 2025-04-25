Обязательно ли открывать ФОП на старте бизнеса? Ответы на часто задаваемые вопросы
По состоянию на 24 апреля в Украине действует 2,1 млн активных ФОП. В среднем ежемесячно предпринимателей становится на 3000-5000 больше, согласно данным Opendatabot.
Поэтому все больше украинцев интересуются, когда именно нужно регистрировать ФОП? И можно ли начинать свой бизнес без этого?
Когда лучше открывать ФОП и можно ли продавать вещи и предоставлять услуги без этого – разбиралась LIGA.net.
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