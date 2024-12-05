Скільки ФОП платитимуть податків у 2025 році

Які податки будуть сплачувати підприємці за єдиним податком у 2025 році?

Податки (Фото: Depositphotos)

У 2025 році для фізосіб-підприємців (ФОП) починає діяти низка змін до податкового законодавства. Зокрема, це стосується необхідності сплати військового збору, єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Тож які суми податків кожен підприємець буде сплачувати у 2025 році та в кого можуть бути пільги щодо цього?

Пояснення надає податковий консультант Михайло Смокович. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з його YouTube-каналу.

Податки для ФОП Першої групи

Перша група ФОП у 2025 році сплачуватиме 302 гривні 80 копійок на місяць єдиного податку до 20 числа кожного місяця.

Військовий збір, який розраховується як 10% від мінімальної заробітної плати у 8000 грн, для цих "єдинників" становитиме відповідно 800 гривень. Сплата його також має бути кожного місяця до 20 числа.

У 2025 році має сплачуватись ЄСВ із розрахунку 1760 гривень за місяць. Якщо ЄСВ сплачується щоквартально, тоді на квартал буде 5280 гривень.

Тож загальні податки на місяць для цієї групи ФОП становитимуть 2862,8 грн.

Податки ФОП Другої групи

ФОП на другій групі у 2025 році платитимуть 1600 гривень єдиного податку щомісяця до 20 числа і ті ж 800 гривень військового збору та єдиний соціальний внесок 1760 гривень.

Загалом виходить 4160 гривень на місяць.

Податки для ФОП Третьої групи

ФОП третьої групи сплачуватимуть 5% єдиного податку від доходу і ще 1% від доходу на військовий збір. На додаток – знову ж таки плюс 1760 гривень ЄСВ з розрахунку на місяць.

Хто з ФОП зберігає пільги щодо сплати ЄСВ та єдиного податку

Пільга щодо можливості не сплачувати ЄСВ зберігається для тих ФОП, які є пенсіонерами або мають інвалідність.

Також пільга поширюється на ФОП, які є найманими працівниками, за яких на основному місці роботи сплачується ЄСВ роботодавцем на рівні не менше мінімального.

Ще ФОПи на загальній системі оподаткування, які не мають доходу, також можуть не платити ЄСВ. Тут нічого не змінюється порівняно з теперішнім часом.

Щодо сплати єдиного податку мають пільгу ФОП першої та другої групи, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій.

Щодо військового збору хочуть передбачити таку ж пільгу. Однак рішення про це ще не ухвалено.