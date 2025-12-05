Особисті фінанси
Гроші з повітря. Скільки можна заробити з кешбеку і хто платить за щедрість
Ірина Колеснік
Кореспондентка LIGA.net, розділ "Фінанси"
Понад 20 банків в Україні щомісяця повертають вам частину витрачених грошей. За те, що ви купуєте каву, платите за метро, замовляєте доставку піци або оформлюєте квиток у кіно. Це не вигадки та не акція до Чорної п’ятниці – це кешбек.
Той самий, який більшість українців сприймають як дрібну крихту, хоча хтось ним поповнює рахунок, а хтось активно донатить. Здається, дрібниця, але саме з таких дрібниць за рік можна накопичити 2000–6000 гривень.
LIGA.net розібралась, чи реально заробити на кешбеку, як це можна зробити та для чого це банкам.
