Понад 20 банків в Україні щомісяця повертають вам частину витрачених грошей. За те, що ви купуєте каву, платите за метро, замовляєте доставку піци або оформлюєте квиток у кіно. Це не вигадки та не акція до Чорної п’ятниці – це кешбек.

Той самий, який більшість українців сприймають як дрібну крихту, хоча хтось ним поповнює рахунок, а хтось активно донатить. Здається, дрібниця, але саме з таких дрібниць за рік можна накопичити 2000–6000 гривень.

LIGA.net розібралась, чи реально заробити на кешбеку, як це можна зробити та для чого це банкам.