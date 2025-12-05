Более 20 банков в Украине ежемесячно возвращают вам часть потраченных денег. За то, что вы покупаете кофе, оплачиваете проезд в метро, заказываете пиццу на дом или покупаете билет в кино. Это не выдумки и не акция к Черной пятнице – это кешбэк.

Те самые копейки, которые большинство украинцев воспринимают как мелочь, хотя кто-то пополняет ими счёт, а кто-то активно жертвует. Казалось бы, мелочь, но именно из таких мелочей за год можно накопить от 2000 до 6000 гривен.

LIGA.net разобралась, реально ли заработать на кешбэке, как это можно сделать и зачем это банкам.