Сколько налогов ФОП будут платить в 2025 году

Какие налоги будут платить предприниматели по единому налогу в 2025 году?

Налоги (Фото: Depositphotos)

В 2025 году для физлиц-предпринимателей (ФОП) начинает действовать ряд изменений в налоговое законодательство. В частности, это касается необходимости уплаты военного сбора, единого социального взноса (ЕСВ).

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Так какие же суммы налогов каждый предприниматель будет платить в 2025 году и у кого могут быть льготы на этот счет?

Объяснение дает налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект по его YouTube-каналу.

Налоги для ФОП Первой группы

Первая группа ФОП в 2025 году будет платить 302 гривни 80 копеек в месяц единого налога до 20 числа каждого месяца.

Военный сбор, который рассчитывается как 10% от минимальной заработной платы в 8000 грн, для этих "единщиков" составит соответственно 800 гривен. Уплата его также должна быть ежемесячно до 20 числа.

В 2025 году должен уплачиваться ЕСВ из расчета 1760 гривен в месяц. Если ЕСВ оплачивается ежеквартально, тогда в квартал будет 5280 гривен.

Так что общие налоги в месяц для этой группы ФОП составят 2862,8 грн.

Налоги ФОП Второй группы

ФОП на второй группе будут в 2025 году платить 1600 гривен единого налога каждый месяц до 20 числа и те же 800 гривен военного сбора и единый социальный взнос 1760 гривен.

В общей сложности получается 4160 гривен в месяц.

Налоги для ФОП Третьей группы

ФОП третьей группы будут платить 5% единого налога от дохода и еще 1% от дохода в качестве военного сбора. Вдобавок – плюс те же 1760 гривен ЕСВ в расчете на месяц.

Кто из ФОП сохраняет льготы по уплате ЕСВ и единому налогу

Льгота относительно возможности не платить ЕСВ сохраняется для тех ФОП, которые являются пенсионерами или имеют инвалидность.

Также льгота распространяется на ФОП, являющихся наемными работниками, за которых по основному месту работы оплачивается ЕСВ работодателем на уровне не менее минимального.

Еще ФОП на общей системе налогообложения, не имеющие дохода, также могут не платить ЕСВ. Здесь ничего не меняется по сравнению с нынешним периодом.

По уплате единого налога имеют льготу ФОП первой и второй группы, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий.

По военному сбору хотят предусмотреть такую же льготу. Однако решение об этом еще не принято.