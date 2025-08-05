Нацбанк выпустил новую памятную монету из серии "Украинское наследие": чему посвящена

В Украине ввели в обращение монету, посвященную гончарному искусству поселка Опошня

Фото: Нацбанк

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету из серии "Украинское наследие" – "Опошнянская керамика". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета посвящена традиционному гончарному искусству поселка Опошня Полтавской области, которое берет начало с XVII века.

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По словам НБУ, опошнянская керамика стала важным явлением национальной культуры, как в художественном, так и в этнографическом измерениях. В 2012 году ее внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

На аверсе монеты в центре изображена зооморфная скульптура "Лев" работы известного гончара из Опошни Василия Омеляненко (элемент украшен цветной печатью). По обе стороны скульптуры размещены фрагменты характерного лепного декора зооморфной скульптуры.

На реверсе представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опошнянских глиняных изделий, в частности тарелок. В верхней части монеты – надпись "Опошнянская керамика".

Дизайн монеты создала Алиса Иванова, а скульпторами были Анатолий и Владимир Демьяненко.

Монета изготовлена из нейзильбера, имеет номинал 5 гривен, тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

С 6 августа 2025 года монету можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.