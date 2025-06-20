НБУ выпустил две памятные монеты, посвященные творцам Расстрелянного возрождения – фото

Фото: Нацбанк

Национальный банк в четверг, 19 июня, ввел в обращение две памятные монеты – "Расстрелянное возрождение. Мыкола Хвылевой" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол". Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Эти монеты положили начало новому тематическому направлению, посвященному Расстрелянному возрождению и его художникам, которые стали жертвами репрессий советского тоталитарного режима в 1920–1930-х годах.

"Они хотели, чтобы Украина заговорила во весь голос. И это не просто имена. Это – совесть украинской интеллигенции, сердце той эпохи, когда слово было оружием, а идея, к сожалению, приговором", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Режиссер фильма "Дом "Слово" Тарас Томенко добавил, что такие монеты являются "выстрелами сквозь молчание" и напоминанием о том, что каждое забытое имя – это "разорванная нить культуры".

Памятные монеты изготовлены из нейзильбера и имеют номинал 5 грн. Тираж каждой монеты – до 75 000 штук. Они украшены цветной печатью и выпущены в сувенирной упаковке.

Фото: НБУ

На аверсе обеих монет размещена стилизованная надпись "Слово" – название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века.

В текстуре букв просматривается озимая пшеница. Трагизм исторической эпохи подчеркивает простреленная буква "о", с которой стекает кровь.

На реверсе монеты, посвященной Мыколе Хвылевому, изображен стилизованный портрет писателя, окруженный каменными плитами, символизирующими попытки стереть память о нем.

Рядом высечено его настоящее имя – Николай Фитилев – и литературный псевдоним, а также годы жизни: 1893–1933.

Фото: НБУ

На реверсе монеты, посвященной Юлиану Шполу, изображен его портрет, побитый пятнами коррозии. Справа расположено его настоящее имя – Михаил Яловый, литературный псевдоним и годы жизни.

Фото: НБУ

Авторами монет являются Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, а скульпторами – Анатолий Демяненко, Владимир Атаманчук.

Приобрести памятные монеты можно с 20 июня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и уполномоченных банках-дистрибьюторах.