НБУ випустив дві пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження – фото

Фото: Нацбанк

Національний банк у четвер, 19 червня, ввів в обіг дві пам’ятні монети – "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" і "Розстріляне відродження. Юліан Шпол". Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які стали жертвами репресій радянського тоталітарного режиму у 1920–1930-х роках.

"Вони хотіли, щоб Україна заговорила на повний голос. І це не просто імена. Це – совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Режисер фільму "Будинок "Слово" Тарас Томенко додав, що такі монети є "пострілами крізь мовчання" і нагадуванням про те, що кожне забуте ім’я – це "розірвана нитка культури".

Памʼятні монети виготовлені з нейзильберу та мають номінал 5 грн. Тираж кожної монети – до 75 000 штук. Вони оздоблені кольоровим друком і випущені у сувенірному пакуванні.

Фото: НБУ

На аверсі обох монет розміщено стилізований напис "Слово" – назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття.

У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера "о", з якої стікає кров.

На реверсі монети, присвяченої Миколі Хвильовому, зображено стилізований портрет письменника, оточений кам’яними плитами, що символізують спроби стерти пам’ять про нього.

Поруч викарбувано його справжнє ім’я – Микола Фітільов – і літературний псевдонім, а також роки життя: 1893–1933.

Фото: НБУ

На реверсі монети, присвяченої Юліану Шполу, зображено його портрет, побитий плямами корозії. Праворуч розташоване його справжнє імʼя – Михайло Яловий, літературний псевдонім і роки життя.

Фото: НБУ

Авторами монет є Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, а скульпторами – Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Придбати пам’ятні монети можна з 20 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в уповноважених банках-дистриб’юторах.