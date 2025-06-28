НБУ выпустил памятную монету к 20-летию административного судопроизводства Украины – фото

Новая памятная монета "Административное судопроизводство Украины" поступит в продажу со 2 июля

Фото: Нацбанк

Национальный банк Украины в пятницу, 27 июня, выпустил в обращение памятную монету "Административное судопроизводство Украины". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Новая монета посвящена 20-летию введения в Украине административного судопроизводства, которое обеспечивает судебный контроль за деятельностью органов государственной власти и защиту прав и свобод граждан.

Кодекс административного судопроизводства Украины был принят 6 июля 2005 года.

Поминальная монета "Административное судопроизводство Украины" имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера и выпущена тиражом до 50 000 экземпляров (в подарочной упаковке).

Фото: Нацбанк

На аверсе монеты вверху по окружности расположена надпись "Административное судопроизводство Украины", под которой изображен малый Государственный герб. В центре композиции – стилизованное изображение открытой книги и Кодекса административного судопроизводства Украины.

Слева, в лавровом венке, находится надпись "20 лет", которая подчеркивает юбилейную дату.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещена надпись "Верховенство права". Ниже – колонна с канелюрами в виде стилизованного тризуба, в который вмонтирован меч.

По окружности монеты на матовом фоне расположены надписи "Справедливость и беспристрастность". Они разделены стилизованными декоративными элементами в форме кругов.

Дизайн монеты разработала Александра Кучинская. Приобрести ее можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 2 июля 2025 года, а также в банках-дистрибьюторах.