НБУ випустив пам’ятну монету до 20-річчя адміністративного судочинства України – фото
Національний банк у пʼятницю, 27 червня, ввів у обіг пам’ятну монету "Адміністративне судочинство України". Про це повідомила пресслужба НБУ.
Нова монета присвячена 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства, що забезпечує судовий контроль за діяльністю публічної влади та захист прав і свобод громадян.
Кодекс адміністративного судочинства України був ухвалений 6 липня 2005 року.
Пам’ятна монета "Адміністративне судочинство України" має номінал 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу і випущена тиражем до 50 000 штук (у сувенірному пакуванні).
На аверсі монети вгорі півколом розміщено напис "Адміністративне судочинство України", під яким зображено малий Державний Герб. У центрі композиції – стилізоване зображення відкритої книги і Кодекс адміністративного судочинства України.
Зліва у лавровому вінку міститься напис "20 років", який акцентує увагу на ювілейній даті.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено напис "Верховенство права". Нижче – колона з канелюрами у вигляді стилізованого тризуба, в який інтегровано меч.
По колу монети на матовому тлі розміщено написи "Справедливість і неупередженість". Вони розділені стилізованими декоративними елементами у формі кіл.
Дизайн монети виконала Олександра Кучинська. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 2 липня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.
- 19 червня Нацбанк ввів у обіг дві пам’ятні монети – "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" і "Розстріляне відродження. Юліан Шпол".