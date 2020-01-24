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Кредиты для бизнеса. Кабмин одобрил старт программы с 1 февраля

Кредиты для бизнеса. Кабмин одобрил старт программы с 1 февраля
24.01.2020, 13:47

Программа позволит участникам получить для создания или расширения собственного бизнеса до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9%

Кабинет министров одобрил постановление для старта программы доступные кредиты 5-7-9% с 1 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

"Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", - сказано в сообщении.

Реализация этой программы также предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов.

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алексей гончарук кредиты для бизнеса
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