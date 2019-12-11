Кабмин выбрал площадку под кредитную программу для бизнеса

Кабинет министров передает Немецко-Украинский Фонд Министерству финансов. Планируется, что он станет площадкой для развития малого и микробизнеса. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.



Как сообщает пресс-служба Минфина, до этого 50% уставного капитала Немецко-Украинского Фонда находились в управлении Национального банка.

По словам премьер-министра, решение о передаче Фонда в полное управление Минфина принято с целью разделения функций управления и регуляторного надзора. "Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств.” - сказал Гончарук.



В Минфине пояснили, что после того, как Верховная Рада приняла закон о СПЛИТе, Нацбанк стал регулятором небанковских финансовых учреждений, к которым и относится Немецко-украинский фонд. Теперь НБУ не может выступать его владельцем.



На базе Фонда планируется создать площадку для поддержки малого бизнеса. Она может заработать с 1 февраля и предложить малому бизнесу кредитование под 5-9% годовых, в зависимости от годового оборота и количества созданных рабочих мест, отмечается в сообщении Минфина.



Созданный в 1999 году Немецко-Украинский Фонд занимается поддержкой финансирования микро, малых и средних предприятий Украины, предоставляя кредиты от банков-партнеров для осуществления инвестиций в основной и оборотный капитал. Уставной капитал фонда составляет 10,2 млн евро.