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Программа доступных кредитов стартует 1 февраля - Гончарук

Программа доступных кредитов стартует 1 февраля - Гончарук
05.12.2019, 08:18

Премьер-министр анонсировал запуск программы дешевых кредитов для микро- и малого бизнеса

Кабинет министров Украины по инициативе президента Владимира Зеленского готовит к старту программу дешевых кредитов для микро- и малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, программа заработает с 1 февраля 2020 года.

"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска программы и в ближайшее время начнут принимать заявки. Но уже сейчас на сайте можно оставить запрос, который будет рассмотрен, когда программа заработает.

В Кабмине уточнили, что кредит в размере 1,5 млн грн будет предоставляться на пять лет. Процентные ставки будут разными. "5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%); 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн", - объяснил Гончарук.

Он также уточнил, что для участия в программе понадобится бизнес-план, если планируется бизнес с нуля; а для действующего бизнесе необходима "положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина".

При этом в Кабмине отмечают, что стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - тот, который работает минимум 12 месяцев. При этом, сам участник программы должен покрыть 20% от всех расходов.

"Важно, чтобы общая выручка за год не превышала 50 млн грн", - добавил Гончарук.

 

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алексей гончарук кредиты для бизнеса Возвращайся и оставайся
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