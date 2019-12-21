На льготные кредиты для бизнеса из госбюджета выделят 2 млрд грн

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в госбюджет-2020 (законопроект №2589), которыми предусмотрено финансирование новой бюджетной программы "Фонд развития предпринимательства".

Депутаты поддержали увеличение на 2 млрд грн поступлений в специальный фонд госбюджета за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Эти средства планируется направить на финансирование новой бюджетной программы кредитования. Также решено сократить сроки подготовки проекта ко второму чтению.

Как пояснили в пресс-службе Министерства финансов, 2 млрд грн будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд грн), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (500 млн грн).

В Минфине отметили, что этот законопроект - одна из составляющих инициативы президента Украины - программы "5-7-9" по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млн грн на пять лет, а процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест: 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%; 9% годовых - для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн грн.