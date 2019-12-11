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Кабмин и НБУ обеспечат 5 млрд грн на кредиты для бизнеса

Кабмин и НБУ обеспечат 5 млрд грн на кредиты для бизнеса
11.12.2019, 14:37

По словам премьер-министра, правительство и Нацбанк нашли возможности для кредитования малого и среднего бизнеса

Кабинет министров Украины и Национальный банк нашли возможности для обеспечения минимум 5 млрд грн на кредитную программу для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина.

"Мы с Национальным банком совместно нашли возможности обеспечить Немецко-Украинский Фонд источниками финансирования. Поэтому на начало года там будет достаточно средств, чтобы абсолютно все желающие, которые будут отвечать критериям программы, получили деньги", - сказал Гончарук.

Он отметил, что в течение года сумма может меняться. "Сейчас – это минимум 5 млрд грн, которые мы готовы как государство потратить на программу доступного кредитования", - уточнил премьер.

При этом он добавил, что в правительстве хотят посмотреть, как пойдет процесс, какое количество заявок поступит. "И если спрос будет превышать эту сумму, то мы видим инструменты для обеспечения дополнительными ресурсами. Денег хватит", - отметил Гончарук.

 

 

 

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